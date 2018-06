/ / Com passagens por Grêmio, Sport e Chapecoense, Maylson mantém a forma física enquanto define futuro clube

Tendo o seu vínculo com o Red Bull Brasil encerrado após a disputa do último Campeonato Paulista, o meio-campo Maylson está livre no mercado e busca um novo clube para dar sequência a sua carreira. Aos 29 anos, ele tem um currículo com passagens por grandes equipes, entre elas: Grêmio, Sport, Portuguesa, Figueirense, Criciúma, Chapecoense e Náutico. Além disso, vestiu a camisa da seleção brasileira de base.





No total, Maylson tem 240 partidas como atleta profissional e títulos por Grêmio e Portuguesa, além de acessos à Série A com as camisas do Sport e Figueirense. Vitorioso por onde passou, o meio-campo demonstra bastante motivação para o próximo desafio. “Estou preparado e contando as horas para voltar a fazer o que mais gosto. Sei do meu potencial e tenho convicção que logo uma nova porta será aberta”, comentou o jogador.





Enquanto aguarda uma nova oportunidade de mostrar o seu futebol, Maylson vem treinando em sua cidade natal, São Bernardo do Campo, para manter a forma física. “Diariamente faço trabalho de fortalecimento muscular, alternando também com treinos físicos. Tudo isso acompanhando de um profissional de Educação Física que me dá o suporte para seguir com um bom condicionamento”, explicou o meio-campo.







Fotos: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

