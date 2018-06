/ / Carro forte tomba após colisão com outros veículos na BR-364 em Mato Grosso

A colisão envolvendo uma carro-forte, uma Van e uma Fiat Strada ocorreu esta tarde, na BR-364, a cerca de 40 quilômetros de Campo Novo do Parecis (403 quilômetros de Cuiabá). As primeiras informações apontam que as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e encaminhadas a uma unidade de saúde, entretanto, o quadro clínico é estável.