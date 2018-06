/ / Campanha contra a gripe é prorrogada para vacinar mais de 90 mil pessoas em MT

O público com a menor cobertura vacinal até o momento é o dos indígenas, com 69%. No país, as baixas coberturas vacinais registradas na Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe acenderam um alerta e o Ministério da Saúde vai prorrogar a vacinação até o dia 22 de junho.

A preocupação da pasta é com a proximidade do inverno, período de maior circulação dos vírus da gripe. Também é preocupante o número de casos e mortes registrados no Brasil, que já dobraram na comparação com o mesmo período do ano passado.