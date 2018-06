/ / Calos Bezerra admite recuar de uma vaga na chapa de Wellington Fagundes

Deputado federal e uma das principais lideranças do MDB no Estado, Carlos Bezerra admitiu que o partido não conseguirá indicar dois nomes - um ao Senado e outro a vice-governador - na chapa majoritária da oposição, que é encabeçada pelo senador Wellington Fagundes (PR). A possibilidade vinha sendo defendida dentro da legenda. “Ou é uma ou a outra. Isso vai depender do andamento das conversas. Inclusive, poderei ser o candidato ao Senado”, disse.



Carlos Bezerra em entrevista

Apesar do “recuo”, Bezerra sustenta que a legenda precisa ter um nome na chapa. “O MDB não abre mão de uma vaga na majoritária”, esclarece, lembrando que o partido foi o mais votado nas eleições de 2016, em Mato Grosso. “Elegemos prefeitos das principais cidades: Barra do Garças, Primavera do Leste, Cuiabá, Tangará, Alta Floresta e Sinop. São cidades importantes, então, é justo e natural que o MDB tenha um lugar na majoritária”, argumentou.

Quanto aos nomes para o Senado ou a vice-governadoria, o cacique diz que só deverão ser afunilados nas vésperas das convenções, entre o final de julho e início de agosto. “A fase ainda é da discussão de candidatura a governador. Estamos discutindo esse assunto e tentando ampliar a base”, disse.

Segundo Bezerra, o partido tem vários nomes para indicar, porém ainda há uma indefinição se essas indicações serão ou não da Baixada Cuiabana. “Preciso conversar com Emanuel Pinheiro, Francisco Faiad, o pessoal de Cuiabá, para ver as definições de nome. O partido tem nomes aqui na Baixada”.

Lembrando os 40 anos de vida pública, o deputado disse que nunca “atropelou ninguém” e, por isso, vai esperar o “andamento natural” das coligações. “Tudo tem o seu tempo de decidir e de acordo com o pensamento da maioria. Não sou um desesperado por cargo. Já tive nove mandatos. Nenhum político na história desse Estado conseguiu tanto quanto eu. E consegui de forma madura, não precipitada”.