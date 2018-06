/ / Brasil vence a Sérvia por 2 a 0 e pega o México nas oitavas da Copa

O Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0 nesta quarta-feira (27), na Arena Spartak, em Moscou, em jogo que definiu os classificados do Grupo E da Copa. O volante Paulinho e o zagueiro Thiago Silva marcaram os gols que colocaram a seleção brasileira nas oitavas de final do Mundial.

Com a vitória, o Brasil se classificou em primeiro lugar da chave e enfrenta o México, segundo colocado do Grupo F, na segunda-feira, às 11 horas (horário de Brasília), em Samara.

O jogo

O Brasil começou em cima da Sérvia nos primeiros movimentos da partida na Arena Spartak, em Moscou. E Neymar, o craque do time, procurava ser o grande armador das jogadas da seleção, demonstrando estar em uma noite inspirada na capital russa.

Aos 2 minutos, o camisa 10 do Brasil arrancou da intermediária, fez fila na defesa da Sérvia e tocou de lado para Philippe Coutinho, que disparou para o gol. A bola bateu em Gabriel Jesus, que estava impedido, e o árbitro iraniano Alireza Faghani invalidou o lance.

Dois minutos mais tarde, Coutinho dominou no meio de campo e tocou para Neymar, que passou para Gabriel Jesus. O atacante bateu na saída do goleiro sérvio, mas Stojkovic defendeu, no rebote, Neymar errou o alvo. Porém, foi outro lance no qual a arbitragem assinalou impedimento (de Gabriel Jesus, na origem da jogada).

A Sérvia tentou a primeira jogada somente aos 7 minutos. Porém, a bola foi cruzada da direita e a zaga brasileira afastou bem. Logo após o lance, o lateral-esquerdo Marcelo sentiu uma lesão.

O camisa 12 brasileiro deixou o gramado chorando e foi substituído por Felipe Luis. Foi um golpe inesperado para o técnico Tite e o time brasileiro. Mais tarde, a CBF informou que o lateral brasileiro teve um espasmo na coluna ao tentar uma arrancada.

Os sérvios tentavam as jogadas aéreas para aproveitar a altura de seus jogadores, como o atacante Mitrovic, que ganhava dos brasileiros nos cruzamentos, como ocorreu aos 15 minutos, levando perigo para o gol de Alisson.

O Brasil voltou ao ataque em uma jogada de Paulinho pela direita. O volante foi à linha de fundo e cruzou, mas o lateral Kolarov, que atua na Roma, da Itália, jogou para escanteio. Na cobrança, os brasileiros perderam a chance de criar uma boa jogada e a bola foi afastada pelos sérvios.

A primeira boa aparição do goleiro Alisson foi aos 21 minutos, quando o brasileiro teve que subir entre os sérvios para afastar a bola depois de uma cobrança de escanteio. Foi um momento que assustou a torcida brasileira.

Apesar de ter um certo domínio da bola — 55% a 45% de posse de bola por volta dos 25 minutos —, o Brasil não conseguia levar grande perigo ao gol de Stojkovic. Gabriel Jesus não estava bem em campo e Coutinho também não conseguia ser o mesmo jogador das duas primeiras partidas (Suíça e Costa Rica).

Só mesmo Neymar estava ligado no jogo. Depois de mais um erro de Gabriel Jesus ao tentar passar pela defesa da Sérvia, ele aproveitou o rebote e, quase sem ângulo, bateu para o gol de Stojkovic, que conseguiu desviar. Gabriel Jesus sofreu um pisão no pé esquerdo, mas recebeu atendimento e voltou para o jogo.

Os jogadores da Sérvia não estavam aliviando nas disputas de bola. Aos 29, Kolarov pisou no pé direito do meia Willian, que ficou caído. No entanto, o brasileiro se recuperou rapidamente.

Na sequência do lance, Gabriel Jesus recebeu um belo passe de Neymar, invadiu a área, cortou o zagueiro e bateu, mas a bola desviou em outro defensor adversário e saiu pela linha de fundo. Por pouco o Brasil não abriu o placar em Moscou.

Aos 31 minutos, Neymar disparou pela esquerda naquilo que seria um contra-ataque perigoso pela ponta-esquerda do campo, mas foi derrubado por Lajlic ao lado da linha lateral. O jogador sérvio foi advertido com o cartão amarelo pela entrada faltosa no brasileiro.

O Brasil não fazia uma grande apresentação. No entanto, aos 36 minutos, o talento de Coutinho fez a diferença. O meia encontrou Paulinho correndo livre pelo meio de campo e fez um grande lançamento. O volante do Barcelona esticou a perna direita e tocou por cobertura para fazer o primeiro gol brasileiro.

Nos minutos finais da primeira etapa, depois de abrir o gol, a seleção brasileira tentou administrar melhor o jogo, enquanto os sérvios continuavam buscando as bolas aéreas para surpreender.

Antes do apito final, Neymar ainda teve tempo para dominar no bico esquerdo da área e bater colocado. A bola passou muito perto da trave superior do goleiro sérvio.

Mais 45 minutos para a classificação

O Brasil retornou do vestiário um pouco mais recuado nos primeiros minutos e o jogo ficou mais concentrado no meio de campo. Aos 2 minutos, Matic entrou duro em Gabriel Jesus e levou o cartão amarelo.

Os sérvios tiveram uma boa descida aos 8 minutos. A equipe avançou pela direita, Ljajic recebeu dentro da área, mas se atrapalhou e perdeu o lance.

Neymar recebeu outro grande lançamento de Coutinho, aos 12 minutos, dominou pela esquerda e entrou na área, mas foi travado ao tentar bater para o gol. Foi o primeiro bom ataque brasileiro na segunda etapa.

Aos 15 minutos, a defesa brasileira falhou e a Sérvia quse chegou ao empate. Miranda e Felipe Luis deixaram a bola ser cruzada pela direita do ataque. O goleiro Alisson saiu e cortou de soco para o meio da área. A bola sobrou na cabeça de Mitrovic, mas o zagueiro Thiago Silva salvou o Brasil.

Os sérvios se animaram e passaram a pressionar a seleção nos minutos seguintes, mas sem eficiência. O centroavante Mitrovic ainda subiu de cabeça, ganhou do baixinho lateral-direito Fágner e testou para o gol, mas Alisson fez boa defesa.

Após cerca de cinco minutos de sufoco, o técnico Tite resolveu mexer na equipe e, aparentemente, para acertar a marcação brasileira. O treinador sentiu um momento de instabilidade da equipe, tirou Paulinho do jogo e colocou no lugar dele Fernandinho, um volante com caracaterísticas mais defensivas.

Porém, aos 22 minutos, Neymar bateu escanteio, Miranda fez a parede e Thiago Silva cabeceou para marcar o segundo gol e dar mais tranquilidade ao Brasil na partida. Os sérvios reclamaram de uma falta de Miranda sobre o Mitrovic, que ajudava a defesa no escanteio, mas a arbitragem validou o lance.

O Brasil recuperou a confiança e voltou ao ataque. Aos 26 minutos, Felipe Luis arriscou de fora da área e obrigou o goleiro da Sérvia a espalmar a bola para afastar o perigo. A bola voltou para o meio da área, mas nenhum brasileiro conseguiu aproveitar o rebote.

Aos 38 minutos, Neymar aproveitou um rebote na área e tentou bater de sem-pulo. A bola subiu demais, mas levou perigo ao gol de Stojkovic. Minutos depois, Neymar tentou dar um chapéu no goleiro na entrada pequena área, mas Stojkovic foi mais esperto e tirou a bola do brasileiro.

O camisa 10 ainda tabelou com Gabriel Jesus e invadiu a área, mas foi parado na saída do goleiro da Sérvia.

A Sérvia tentou apertar nos minutos finais, mas a zaga brasileira segurou bem as investidas adversárias. O time procurou tocar a bola, garantiu a vitória que aliviou a torcida brasileira e colocou o país nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Ficha técnica

27/6 - Arena Spartak (Moscou)

SÉRVIA 0 x 2 BRASIL

Árbitro: Alireza Faghani (Irã); Público: 44 190; Gols: Paulinho 36 do 1º; Thiago Silva 23 do 2º; Cartões amarelos: Matic. Ljajic e Mitrovic (Sérvia)

SÉRVIA: Stojkovci, Rukavina, Milenkovic, Veljkovic e Kolarov; Matic, Sergej, Tadic, Ljajic (Zivkovic 30 do 2º) e Kostic (Radonjic 36 do 2º); Mitrovic (Jovic 44 do 2º). Técnico: Mladen Krstajic

BRASIL: Alisson, Fágner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo (Filipe Luís 10 do 1º); Casemiro, Paulinho (Fernandinho 21 do 2º), Willian, Philippe Coutinho (Renato Augusto 34 do 2º) e Neymar; Gabriel Jesus. Técnico: Tite.