/ / Bandidos invadem concessionária em Guarantã do Norte arrombam cofre, furtam carro e são presos horas depois

A Polícia Militar de Guarantã do Norte/MT, foi acionada pelo proprietário de uma garagem de venda de veículos que fica situada às Margens da BR-163 onde segundo o proprietário, bandidos invadiram sua empresa e arrombaram o cofre, furtando um veículo Prisma, um notebook e quatro cheques totalizando um valor de r$ 6.200,00.

Diante das informações a polícia militar iniciou diligências no intuito de localizar os Suspeitos. Algumas horas depois do fato, os policiais avistaram o veículo Prisma transitando no bairro 13 de Maio com os faróis apagados.

Foi dada ordem de parada, porém os meliantes não obedeceram e tentoram aprender fuga, momento que os policiais efetuaram dois disparos de arma de fogo para que os mesmos parassem.

Foi ordenado para que os ocupantes do veículo saíssem com as mãos na cabeça. Dois homens, um de 23 e outro de 29 anos, foram detidos em seguida conduzidos para a delegacia de polícia civil para as demais providências.

Por O Território