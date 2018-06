/ / AUMENTA OCIOSIDADE DE FRIGORÍFICOS EM MATO GROSSO

O IMEA – Insittuto Mato-grossense Economia Agropecuária – informou, ontem à tarde, que na última semana foram disponibilizados os dados de utilização frigorífica do mês passado no Estado de Mato Grosso. “Nesse sentido, a utilização frigorífica total reduziu expressivos 12,96 p.p. no comparativo mensal, estabelecendo-se em 41% em maio 2018. Esse cenário foi pautado pela queda expressiva nos abates, uma vez que a greve dos caminhoneiros afetou o recebimento de animais nas indústrias e o escoamento da produção.





Além do impacto da greve, houve a adequação de um frigorífico no Estado ao SIF, com capacidade de abate de 640 cabeças/dia, e outro abatedouro aumentou sua capacidade para 204 cabeças/dia”.





Ainda de acordo com o IMEA,”assim, as adequações destes frigoríficos, aliadas à greve, aumentaram a ociosidade das plantas no Estado, e os animais que não foram abatidos em maio 18 estão sendo realocados para abate atualmente, fator este que tem contribuído para pressionar o preço da arroba”

Da Assessoria