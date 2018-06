/ / Atividades educativas são realizadas para estudantes de Matupá e Guarantã do Norte no mês Mundial do Meio Ambiente

No mês de junho, ações educativas foram promovidas para incentivar a cultura da conservação do meio ambiente. Em Matupá, mais de 190 alunos do ensino médio da Escola Estadual Beija Flor tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a importância do tratamento da água e como hábitos simples podem contribuir para uma postura sustentável.





A ação foi conduzida pelo supervisor da Águas de Matupá, Cristian Martarello, que explicou de forma educativa as etapas de tratamento e distribuição da água no município. Durante a palestra, os estudantes puderam aprender que o trabalho da concessionária é importante para manter a saúde da população, já que a água fornecida no município atende aos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde para consumo humano.





Em Guarantã do Norte, cerca de 55 acadêmicos do curso de engenharia civil da Faculdade Ortodoxa (FACO), visitaram as instalações da Estação de Tratamento de Água da concessionária responsável pelo abastecimento no município, a Águas de Guarantã. A iniciativa da concessionária, visa complementar o conteúdo, que os acadêmicos discutem em sala de aula, e incentivar ainda mais o uso consciente da água e o valor deste recurso.





“Ações educativas que envolvem palestras e visitas práticas ajudam a disseminar a mensagem referente a importância da preservação da água e do meio ambiente, é possível esclarecer as principais dúvidas e reforçar todo processo de tratamento da água, além é claro, de destacar a necessidade em conservar os recursos naturais”, finalizou Martarello.





Segundo Daniela Cozer, coordenadora do curso de Engenharia Civil da Faculdade Ortodoxa (FACO), esse tipo de atividade reforça o trabalho pedagógico desenvolvido pela instituição. “É muito importante que os acadêmicos possam conciliar as atividades de educação ambiental que eles aprendem na sala de aula, com a prática. Durante a visita, os alunos aprenderam ainda mais referente ao tratamento da água, bem como a manutenção da fauna, para a sobrevivência do ser humano”, destacou.





Assessoria de Comunicação Nascentes do Xingu