/ / Após gol e vitória na estreia, lateral Vinicius Araujo projeta duelo do Coritiba com o São Paulo pelo Brasileirão de Aspirantes

O Coritiba iniciou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes com vitória. No estádio Couto Pereira, a equipe derrotou o América Mineiro por 2 a 0, pela primeira rodada da competição. Com três pontos somados, o Coxa é o vice-líder do grupo B.





Improvisado no meio-campo do time alviverde, o lateral-esquerdo Vinicius Araujo foi um dos destaques do triunfo sobre o Coelho. Ele anotou o segundo gol do confronto. Feliz com o tento, o jogador ressalta a confiança adquirida pelo grupo após a vitória na estreia. ”Fiquei muito feliz de ter contribuído com um gol na primeira partida. A vitória na estreia nos deixou ainda mais confiantes para a sequência da competição. O grupo está muito focado”, disse o jogador, de 19 anos, que atuou entre os profissionais do Coxa no Campeonato Paranaense.





Nesta quinta-feira (28), o Coritiba entra em campo pela segunda rodada do Brasileirão de Aspirantes. Às 19h, o Coxa enfrenta o São Paulo, no estadio José Liberatti, em Osasco. Relacionado para o confronto, Vinicius Araujo espera um duelo complicado diante do tricolor. ”Creio que seja uma das partidas chaves da competição, pela qualidade da equipe do São Paulo. Acredito muito no nosso grupo e sei que temos grandes condições de sairmos vitoriosos. Um triunfo neste confronto seria um grande passo em busca da classificação para a próxima fase”, concluiu o lateral.









Fotos Anexadas: Divulgação/Coritiba Fotos Anexadas: Divulgação/Coritiba