/ / Alunos do projeto Escola Segura estiveram participando do desfile em Guarantã do Norte

Durante as festividades alusivas ao aniversário do município de Guarantã do Norte/MT, ma tarde de quarta-feira (06/06), mais de mil alunos estiveram desfilando na Avenida Jatobá, para uma multidão de pessoas. O desfile foi para apresentação do “Projeto Escola Segura”, que está sendo desenvolvida em duas escolas do município, a Escola Estadual Albert Einstein e a Escola Municipal Darcy Ribeiro, em parceria com XV Comando Regional de Policia Militar do Estado de Mato Grosso.





Varias autoridades políticas e militares, estiveram presentes, para prestigiarem o evento militar. O Projeto Escola Segura é uma parceria entre município e Policia Militar, além do projeto que está sendo implantado no município que é o Luz do Amanhã que, estará atendendo 40 crianças e adolescente.





Segundo o Prefeito Érico Stevan, na sua administração ele está investindo no ser humano e nada melhor que investir em crianças, jovens e adolescentes, uma vez que, eles são o futuro do amanhã. “Sinto-me totalmente realizado, não só como administrador e sim como ser humano, eu sempre acreditei que, o investimento do poder publico em pessoas, sempre trazem excelentes resultados”, disse o executivo.





O prefeito ainda salientou que, além dos projetos que estão sendo desenvolvidos, outros estarão sendo implantados, projetos que estará vindo de encontro ao bem-estar e o futuro da população do município.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Célio Ribeiro)