/ / Águas de Guarantã realiza encontro do Programa Afluentes para líderes comunitários

Buscando aproximar a comunidade dos serviços realizados pela concessionária responsável pelo tratamento e abastecimento de água em Guarantã, a Águas de Guarantã, realizou neste mês de junho, o terceiro encontro do Programa Afluentes. A ação, tem como principal objetivo ouvir e esclarecer aos líderes comunitários as dúvidas existentes quanto a prestação de serviços, projetos e ações realizadas.

O encontro, foi conduzido pelo coordenador da Águas de Guarantã, Diogo Gasparin, que apresentou as lideranças as ações sociais que a concessionária desenvolve durante o ano e reforçou a qualidade na prestação dos serviços. “Nosso trabalho é constante e visa melhorar cada vez mais a vida da população. Implantamos o call center 24 horas para facilitar ainda mais o atendimento e contamos com o aplicativo da Nascentes do Xingu, gratuito para Android e iOS, para solicitar serviços, reparos e até realizar denúncias. Tudo para tornar ainda mais prático e rápido o acesso dos usuários”, destacou.

De acordo com a moradora, Ozilma Bussolaro, que reside no bairro Jardim Aeroporto, a população demonstra que está satisfeita com os trabalhos realizados pela Águas de Guarantã, uma vez que está atendendo a expectativa dos moradores. “Troca de informação é sempre bem-vinda e esses encontros servem para garantir maior conhecimento. Atualmente, a população não reclama do atendimento, dos serviços e valores que antes geravam certo incomodo a todos usuários”, pontuou.

A concessionária trabalha em parceria com a comunidade e ressalta que todas as ações desenvolvidas pela Águas de Guarantã fazem parte do pacote de investimentos que visa acompanhar o continuo crescimento do município.

Para mais informações sobre o Programa Afluentes e as ações e projetos realizados pela Águas de Guarantã, acesse www.aguasdeguaranta.com.br

Da Assessoria