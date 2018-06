Agentes do instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e da Força Nacional realizaram uma operação, ontem à tarde, em uma área de reserva na região de Tapurah (244 quilômetros de Sinop) para combater o desmate e extração ilegal de madeira. A ação também contou com apoio do helicóptero da base do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) de Sorriso.

De acordo com a assessoria da Sema, cerca de 160 hectares da área foram desmatados. O desmate estava sendo feito com tratores com ‘correntão’. No local, foram apreendidas duas máquinas e a madeira que estava em uma área de esplanada.

Ainda não foi confirmado se alguém foi preso e a quantidade de madeira apreendida.

