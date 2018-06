/ / Aço Norte e Juventus/ Black White fazem a final do campeonato de futebol 7 em Guarantã do Norte

Após sessenta dias de campeonato, neste final de semana sábado (09/06) e Domingo (10/06), foi conhecido os dois finalistas que estarão fazendo a grande final do campeonato municipal de futebol 7 de Guarantã do Norte/MT. A competição teve 17 equipes disputando e no final de semana saíram os dois finalistas.





No sábado a equipe da Aço Norte, goleou o time da M Gold/Engel. O resultado elástico foi uma surpresa, por serem duas equipes equilibradas, ambas fizeram um ótimo campeonato, conquistando bons resultados. Com o resultado a Aço Norte, conquistou no sábado a primeira vaga para a final.





No domingo o segundo jogo da semifinal foi mais equilibrado, a disputa foi entre os times do Juventus/Black White e Hookan/Bela Forma/Juninho Motos. O resultado sem gol no tempo normal, mostrou o equilíbrio das duas equipes. Ao final do tempo normal as equipes estavam empatadas e para se conhecer o segundo finalista, foi para as cobranças de pênaltis e a equipe do Juventus/Black White , levou a melhor. O goleiro Dida da equipe da Hookan, defendeu dois pênaltis, mas não foi suficiente para que sua equipe chegasse a final. White





O Departamento Municipal de Desporto, estará distribuindo uma premiação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além troféus e medalhas. A grande final esta marcada para o próximo sábado (16/06), com a disputa das finais das duas categorias o livre e o máster, com início, previsto para as 14:45.O Departamento Municipal de Desporto, estará distribuindo uma premiação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além troféus e medalhas.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Célio Ribeiro)