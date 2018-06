/ / Acidente envolvendo carretas na BR-163 deixa um morto

O acidente foi esta madrugada, na BR-163, próximo a Nova Mutum, envolvendo uma Iveco branca e outra carreta, cinza. A pancada foi muito violenta e 'arrancou' parte da cabine da Volvo. Um carreteiro morreu na hora. O corpo ficou na pista. Outro carreteiro ficou ferido. Ainda não foram informados nomes.

Parte da carga de uma delas caiu na pista que está parcialmente interditada.

É aguardada a chegada da perícia técnica para fazer os procedimentos que vão apontar as causas do acidente. Ao que tudo indica foi uma colisão frontal. A carreta cinza saiu da pista e, a Iveco, ficou na lateral com a cabine muito danificada e parte dos vagões quebrados.

Por Só Notícias