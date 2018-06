/ / Acadêmicos da FCSGN arrecadam doações para a Associação Amor para Cães e Gatos em Guarantã do Norte

A Associação Amor para Cães e Gatos – Guarantã do Norte promove o projeto “Adote um focinho carente” e a turma do 1º semestre de Administração da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte abraçou esta causa, na tentativa de torná-la ainda maior.

Resgatar animais sem lar e, muitas vezes, doentes, não é uma tarefa fácil para as associadas Dani Vilela Polizel e Joislee Siquieri, pois exige comprometimento e solidariedade de buscar parcerias que possam contribuir no tratamento do animal, deixando-o saudável, vacinado e apto para doação.

Neste contexto, os acadêmicos se mobilizaram para arrecadar doações e mantimentos, para contribuir com o tratamento dos animais da Associação.

Foram arrecadadas coleiras, potes para alimentação, ração Pedigree Sachê para cachorros adultos e filhotes, roupa para animal pequeno, shampoo, sabonete e sacos de ração de 10 kg da marca Thor, sendo de boa nutrição e recomendada pelas associadas, além de uma doação em dinheiro arrecadada pelos acadêmicos, para contribuir com as despesas da Associação com a clínica veterinária.

Segundo a prof. Keidiani Pereira, essa é uma oportunidade de contribuir com um projeto social, que envolve toda a sociedade de Guarantã do Norte e tornar ainda mais visível e atraente ao público a prática de salvar animais carentes, já que as dificuldades relatadas pelas associadas são grandes, em tornar mais participativo pela comunidade em geral. “A dificuldade maior, relatada pelas associadas Daniela e Joislee é a falta de recursos para as necessidades urgentes de vacinação, medicação, cirurgias, internações, entre outras despesas com a Clínica veterinária, já que o animal chega muito debilitado, machucado e muitas vezes com fraturas, necessitando de cuidados médicos, de exames de Raio-X e outros exames”, ressaltou a professora.

A professora relatou ainda que os acadêmicos tiveram uma surpresa realizada pelas associadas, que disponibilizaram dois copos personalizados com o logo do projeto, sendo um entregue à professora Keidiani, devido ao incentivo e contribuição no projeto e o outro foi sorteado, sendo contemplada a acadêmica Maria Eduarda Gobbi.

Em conversa sobre os Projetos da Associação, os acadêmicos chamam a atenção para a divulgação da Rifa On-Line (R$ 5,00) em prol dos animais resgatados, que consiste em um sorteio de uma bolsa com nécessaire da marca Hering (sorteio previsto para a data do dia 12 de junho – Dia dos namorados).

Recomendações de como participar: O participante compra um número fazendo transferência ou depósito bancário, (Contas: Banco do Brasil, Ag: 1589-x; C.P: 20687-3, Daniela G. Vilela Silva, CPF: 003.377.231-25 ou se preferir Banco do Bradesco Ag. 1288-2 CP: 2000414-2, CPF: 009.635.441-30 Thais F. De Bairros). É muito importante enviar o comprovante nos comentários da fanpage https://www.facebook.com/AACGGTA/, ou por inbox, para confirmar o seu pagamento, e assim poderá escolher um número de 01 a 100.

Quem quiser adotar um animal, pode entrar em contato com as associadas, que elas irão explicar o procedimento para adoção.

Abrace essa causa você também e venha participar. Ajude a tornar essa campanha ainda maior. Adote um focinho carente!

