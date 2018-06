/ / CBF altera data entre Linense e Sinop devido à paralisação dos caminhoneiros

A Confederação Brasileira de Futebol remarcou para a próxima segunda-feira, às 18h30 (horário de Mato Grosso), no estádio Gilberto Lopes, em São Paulo, o confronto entre Linense e Sinop pela segunda fase do brasileiro da Série D. A princípio a partida estava marcada para este domingo, porém, segundo a assessoria do Galo do Norte, devido as paralisações o adiamento foi necessário.

A delegação sairá de Sinop, no sábado à noite, pegará o avião no domingo de manhã, em Várzea Grande, até São Paulo. A diretoria ainda está decidindo se continua a viagem de avião ou ônibus até Lins (SP). Conforme o regulamento para a partida não existe gol qualificado. Persistindo empate nos dois jogos, a decisão da vaga poderá ser nos pênaltis.

O Galo do Norte foi o líder da chave A11, com 10 pontos ganhos. Em seis jogos foram 3 vitorias, um empate e duas derrotas. Marcou seis gols e sofreu 5, saldo 1. Teve 18 cartões amarelos e apenas um vermelho, o aproveitamento de 55%. Os artilheiros do time foram Cajano com 2 gols, Juazeiro, João Paulo Senna, Mosquito e Everton com um cada.

Por Só Notícias/David Murba (foto: assessoria/arquivo)