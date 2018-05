/ / Zagueiro Márcio avalia disputa por titularidade no CRB: “Sei do meu potencial”

Contratado no último mês pelo CRB para reforçar a equipe nesta temporada, o zagueiro Márcio acumula até o momento uma partida pelo clube alagoano, a derrota fora de casa por 3 a 1 contra o Fortaleza, pela Série B do Campeonato Brasileiro.





Na briga por uma vaga entre os titulares, o defensor de 25 anos, que já atuou no futebol paulista, paranaense e sergipano, mantém o foco nos treinamentos e aguarda uma oportunidade no time. “Estou preparado e pronto para jogar.





Tenho treinado normalmente em busca de uma oportunidade na equipe. Respeito as decisões do treinador e vou seguir fazendo o meu trabalho, me dedicando como eu sempre fiz para mostrar que tenho condições de jogar. Sei do meu potencial e sei também que a concorrência na zaga é grande, não tem como todos jogarem”, destacou o atleta, que chegou no clube alagoano após disputar o estadual pelo Paraná.





O próximo compromisso do CRB será no sábado (02), no Rei Pelé, contra o Brasil de Pelotas, às 16h30, pelo Brasileirão “Tivemos dois resultados ruins nos últimos jogos e precisamos voltar a somar pontos. Temos agora esse confronto em casa e vamos em busca da vitória para subir na tabela. Estou à disposição e motivado para recuperar o clube no campeonato”, concluiu.



Foto Anexada: Douglas Araújo/CRB

Assessor de Imprensa