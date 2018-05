/ / Zagueiro e volante devem desfalcar o Sinop contra Aparecidense domingo

Por Julio Tabile/Assessoria

O Galo do Norte deverá ter duas baixas na equipe para enfrentar os Goianos, na abertura do returno da primeira fase no Grupo A11, da Serie D.

O zagueiro Hítalo que vinha sendo titular absoluto sentiu um desconforto muscular na coxa direita e saiu logo no inicio da partida sexta-feira passada em Aparecida de Goiânia, da vitória por 1 x 0 sobre a Aparecidense.

Tayron entrou e deu conta do recado, com a defesa não levando gol.

O volante Dourado que entrou no segundo tempo, ficou poucos minutos em campo, numa dividida ele levou a pior e machucou a perna. Foi substituído.

Os dois atletas nem treinaram esta semana, fazem tratamento médico e, dificilmente terão condições de jogo no final de semana.

Tayrom deverá seguir na defesa ao lado de Lucca. Dourado que vinha no banco terá a vaga ocupada pelo garoto Luan.

Os dois reforços, Tiago e Luís Henrique estão a disposição e poderão estrear domingo.

Os jogadores fizeram academia nesta terça-feira pela manhã. A tarde, teve treino técnico no gigantão. Nesta quarta pela manhã é recuperação e à tarde, treino técnico no Gigantão às 16h30.

O Gerente de Futebol, Marcos de Azevedo é o treinador interior até ser anunciado o treinador pela direção que mantém contato com três nomes, mas ainda sem definição.

Os ingressos para o jogo de domingo, devem começar a ser vendidos nesta quarta-feira nas conveniências, Puro Mate e Gatty. A bilheteria no estádio só irá funcionar na sexta-feira (11) à tarde.

O primeiro lote especial será de R$ 10,00. Depois o preço será de R$ 20,00 e R$ a meia-entrada.

Devido a bela campanha do time, são esperamos mais de 2 mil torcedores. No jogo contra o Novo-MS, vitória por 2 x 0, teve pouco mais de 800 pessoas presentes no estádio.