/ / Urologista do Hospital do Câncer de Cuiabá começa realizar procedimentos cirúrgicos em Guarantã do Norte

O médico especialista em urologia clinica, urologia oncológica e sexualidade, Dr. Rodney Pereira Nascimento, contratado pela Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte para atender no Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário iniciará a realização dos procedimentos cirúrgicos no hospital municipal.





Contratado desde o inicio do ano passado para realizar consultas e analisa r exames para os pacientes não precisarem ir a Cuiabá apenas para apresentar os exames. Dr. Rodney começara a realizar os procedimentos cirúrgicos no Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário. As cirurgias que podem ser feitas em Guarantã do Norte, há 25 pacientes na fila de espera, destas 25, 13 são biopsias.





Essas biopsias serão realizadas em Guarantã do Norte durante a semana de aniversario do município. Os demais pacientes que se encontram na fila aguardando procedimentos cirúrgicos farão agendamento para que os procedimentos ocorram no Hospital Nossa Senhora do Rosário.



“Ano passado contratamos o Dr. Rodney para iniciar o atendimento com os pacientes que necessitavam de agendamento de consulta no Hospital do Câncer. Muitas vezes agendava uma consulta e fazia todo esse deslocamento até a capital apenas para mostrar o resultado de um exame. Todo esse fluxo nós diminuímos e em média 60 pacientes por mês estão sendo atendidos aqui mesmo em Guarantã. Agora nós estamos avançando, vamos começar a realizar aqui no nosso hospital municipal os procedimentos cirúrgicos que podem ser feitos aqui mesmo.

Na semana de aniversario do município vamos fazer uma grande mobilização de atendimento. Nessa mobilização o Dr. Rodney estará realizando os procedimentos de biópsia em 13 pacientes que estão na fila. Os demais pacientes que necessitam outros tipos de procedimentos cirurgicos vamos nos reunir com eles e realizar os agendamentos das cirurgias de cada um deles. Fazer investimentos na saúde é ajudar a salvar vidas e salvar uma vida não há dinheiro que pague.” Explicou Érico Stevan prefeito de Guarantã do Norte. Da Redação