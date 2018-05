/ / Técnico do Santos minimiza derrota para Luverdense e destaca 'classificação excelente' na Copa do Brasil

Jair Ventura não se abalou após a derrota do time reserva do Santos por 2 a 1 para o Luverdense nesta quinta-feira, em Lucas do Rio Verde, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico prefere ressaltar o placar agregado e a classificação entre os oito na competição nacional. “Eu avalio o jogo em 180 minutos, onde o Santos fez vantagem muito boa em casa e teve o privilégio de poupar. No somatório, foi 6 a 3. Classificação excelente. Agora é pensar no clássico no domingo”, disse Jair, em entrevista coletiva.

O treinador optou por não fazer avaliações individuais no Peixe depois do revés. Dos titulares, só Vanderlei e Jean Mota saíram jogando. A maior preocupação está na entorse no tornozelo de Arthur Gomes.

“Queremos vencer sempre, claro, mas não vou chegar para todo o Brasil e expor. Vamos ver o jogo de novo para fazer uma avaliação interna”, afirmou.

“Mais positivo a classificação. Importante. Mais negativo a lesão do Arthur, o que mais jogou comigo, titular ou entrando. Perda vai ser muito significativa. Temos elenco enxuto e não temos essa característica. Isso preocupa bastante a gente para o clássico e o restante da temporada se for mesmo uma lesão no tornozelo esquerdo”, completou Jair.

O Santos voltará do Mato Grosso e já ficará concentrado na capital paulista para o clássico diante do São Paulo, domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Por Gazeta Esportiva (foto: assessorias e reprodução Sportv)