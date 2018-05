/ / Taques visita Sinop e 11 municípios do Nortão nesta semana

A partir desta segunda-feira, o governador Pedro Taques visitará 12 municípios de Mato Grosso para anunciar novos investimentos no Nortão. O Gabinete de Comunicação informou que, nesta segunda, às 9 horas, ele vai a União do Sul (130 km de Sinop) e, na câmara, fará lançamento da ponte no rio Tartaruga. Às 10 horas, vai visitar a escola Matilde. No início da tarde, vai Cláudia inaugurar a revitalização da rodovia MT-423 (Claudia a Sinop) e lançará as obras da escola Rubem Alves Zumbi dos Palmares. Taques também fará uma visita a escola Manoel Soares Campos.

O governador segue a Santa Carmem e às 16h30, no Centro de Convivência do Idoso, participa de ato público e lançamento da obra de construção do Batalhão da Polícia Militar. Em seguida, vai vistoriar as obras da Escola Nossa Senhora Aparecida e da pavimentação de 24 km, no bairro Centro. Já às 19 horas, estará em Vera (90 km de Sinop) na Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Na terça-feira, em Feliz Natal, às 8h, o governador participa do café da manhã com famílias do Pró-família, no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), e visita a Praça Central para vistoriar patrulha da Seaf (Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários) e também das barracas de pequenos agricultores. Às 9h, participa de um evento da reforma e restauração do Salão de Eventos Tio Teco, pavimentação e lançamento da revitalização MT-225; e ainda visita o Batalhão da PM. Às 10h30, Taques concede entrevista a jornalistas.

Em Sorriso, o governador vai vistoriar na terça à tarde as obras da secretaria Municipal de Segurança Pública. O governador se reúne com os integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Condes) às 17 horas. No início da noite, realiza a entrega de títulos no bairro São Domingos e, às 19h, participa de evento de comemoração de 1 ano da Implantação da Escola Tiradentes.

Na quarta, o chefe de executivo estará, às 9 horas, em Tapurah para participar do evento de pavimentação de ruas e vistoria na escola e estrada da baiana. À tarde, o governador estará em Ipiranga do Norte para visita às obras de drenagem e ampliação da escola André Maggi, e ainda da MT-242. A comitiva segue para Terra Nova do Norte, onde participa, às 17 horas, de um evento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), por fim, às 18 horas, terá um ato público em Nova Canaã.

Quinta-feira, Taques participa do encontro de governadores do Consórcio Brasil Central, em Cuiabá.

Já na sexta vai a Sinop, o governador concede, às 8h, entrevista à Rádio Meridional. Em seguida, às 9h, visita o Ganha Tempo, às 10 participa de reunião sobre a futura concessão do aeroporto e também sobre ações de melhorias na unidade. Àss 13 horas, o governador participa de um evento na rodovia MT-222, para o lançamento de ponte sobre o Rio Verde e anúncio da licitação do encabeçamento da Ponte do Rio Verde; às 16h30, ele visita a sede da Sema para entrega equipamentos e lança a obra da nova sede.

Às 17 horas, Taques visita as obras do Indea, às 18h concede entrevista para o site Só Notícias, e às 19 horas participa de um evento de qualidade de vida da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), informa o Gabinete de Comunicação.

Sábado, Taques participa, às 7h, do Café na Roça da Secretaria de Agricultura Familiar (Seaf). Em seguida, o governador visita, às 8h, a Caravana da Transformação e entrega equipamentos para o sistema penitenciário. Às 11h, concede entrevista para uma rádio.

No período da tarde, o governador participa, às 14h, do evento Café com Prosa da Seduc, e às 17h inaugura a Escola Zenir Vieira.

No domingo, tem agenda às 9h30, do café com os produtores e, às 14h, faz visita a usina. Taques participa às 18h, de evento para lançamento da obra de revitalização do parque Florestal em Sinop e às 19h de reunião com líderes religiosos.

A agenda foi divulgada, hoje, pela assessoria do Gabinete de Comunicação do Governo do Estado.

Da Assessoria