/ / Taques anuncia em Sorriso que ANAC vai liberar retomada de voos comerciais

O governador Pedro Taques anunciou, em visita a Sorriso, esta tarde, que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) vai publicar nesta quarta-feira, a certificação do Aeroporto Regional Adolino Bedin. "Hoje recebemos a notícia, o prefeito Ari Lafin acabou de ser informado que a Anac publica amanhã a autorização (para que o aeroporto volte a operar voos comerciais), superando as dificuldades para que tenhamos os voos em Sorriso", que haviam sido suspensos, no início do mês até que fossem atendidas algumas exigências da agência.

Taques disse que entrou em contato com a empresa que atua no município para antecipar a volta dos voos que haviam sido transferidos provisoriamente para Sinop - inicialmente o retorno ocorreria em 25 de junho. "Liguei para a direção (da empresa) no carro, vindo para cá para que volte a voar em Sorriso para não dar prejuízo para esta importante região", acrescentou. A empresa ainda vai se posicionar quando transferirá de Sinop para Sorriso os voos diários a Cuiabá.

Conforme Só Notícias já informou, a pendência na renovação ocorreu porque o aeroporto tinha uma licença provisória para operar voos até o ultimo dia 5. Fiscais da ANAC fizeram vistoria com objetivo de emitir a licença definitiva. No entanto, durante os trabalhos foram feitos 43 apontamentos pelo órgão fiscalizador em que há a necessidade de alterações para que a nova certificação possa ser emitida. Como não havia tempo hábil de fazer os reparos, a medida encontrada foi passar a administração do aeroporto para um novo operador, nesse caso a prefeitura, assim o processo volta para o seu início e é concedido uma nova licença provisória.

Com a não certificação do aeroporto de Sorriso e o impedimento para que fossem realizados pousos e decolagens comerciais, a companhia transferiu desde o dia 7, os voos do aeroporto Regional Adolino Bedin para o João Batista Figueiredo, em Sinop. No site da empresa, a próxima passagem disponível é apenas para o dia 25 de junho.

No entanto, no começo do mês, o prefeito Ari Lafin foi a Brasília onde tratou da liberação do certificado provisório do Aeroporto Adolino Bedin. Ele se reuniu com representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para tentar acelerar a liberação para que o aeroporto possa voltar a operar voos comerciais.

