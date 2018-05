/ / Sobe para 29 número de bloqueios em MT

No quinto dia de paralisação dos caminhoneiros, subiu de 26 para 29 o número de bloqueios nas rodovias federais de Mato Grosso. Três pontos da BR-158, na região do Araguaia, também estão sendo monitorados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nova Xavantina, Água Boa e Confresa já haviam aderido ao movimento, mas somente Água Boa vinha sendo monitorado.

Embora o governo tenha anunciado um acordo com sindicatos que representam os caminhoneiros na noite dessa quinta (24), os bloqueios continuam em 24 estados e no Distrito Federal. Os manifestantes resolveram permanecer nas rodovias, aumentando o número de pontos bloqueados. Agora são 521 bloqueios em todo o país.

Os caminhoneiros afirmam que ainda há reivindicações que precisam ser atendidas, como por exemplo, a redução do ICMS sobre o óleo diesel, que varia de estado para estado. Em Mato Grosso, por exemplo, a alíquota é de 17%. até agora apenas o Rio de Janeiro anunciou a redução, de 16% para 12% com a expectativa de por fim aos bloqueios no estado.

A expectativa é que a questão seja discutida ainda nesta sexta pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, em Brasília, com a participação dos secretários de Fazenda de todos os estados.

Abaixo, 29 pontos com protestos de caminhoneiros





Gilberto Leite Manifestantes seguem fazendop bloqueio na BR-364 (Distrito Industrial) em Cuiabá 1. Km 504 da BR-070, em Cuiabá 2. Km 398 da BR-364, em Cuiabá 3. Km 383 da BR-070, em Campo Verde 4. Km 269 da BR-364, em Jaciara 5. Km 200 da BR-364, em Rondonópolis 6. Km 119 da BR-163, em Rondonópolis 7. Km 56 da BR-254, em Alto Garças 8. Km 735 da BR-070, em Cáceres 9. Km 613 da BR-364, em Diamantino 10. Km 593 da BR-163, em Nova Mutum 11. Km 878 da BR-364, em Campo Novo dos Parecis 12. Km 276 da BR-070, em Primavera do Leste 13. Km 282 da BR-070, em Primavera do Leste 14. Km 376 da BR-070, em Campo Verde 15. Km 691 da BR-163, em Lucas do Rio Verde 16. Km 686 da BR-163, em Lucas do Rio Verde 17. Km 821 da BR-163, em Sinop 18. Km 746 da BR-163, em Sorriso 19. Km 750 da BR-163, em Sorriso 20. Km 1.067 da BR-163, em Guarantã do Norte 21. Km 1.042 da BR-163, em Matupá 22. Km 288 da BR-174, em Pontes e Lacerda 23. Km 1.191 da BR-364, em Campos de Júlio 24. Km 1.120 da BR-364, em Sapezal 25. Km 488 da BR-174, em Comodoro 26. Km 05 da BR-070, em Barra do Garças 27. Km 564 da BR-158, em Água Boa 28. Km 130 da BR-158, em Confresa 29. Km 650 da BR-158, em Nova Xavantina Por Francis Amorim De Barra do Garças