/ / Sinop vence o Ceilândia e se classifica no Brasileiro da Série D

O Sinop Futebol Clube acaba de vencer, de virada, o Ceilândia, por 2 a 1, no estádio Gigante do Norte, somou três pontos, foi a 10 e terminou a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D como líder do Grupo A11. A vitória carimba a vaga do Galo do Norte para a segunda fase da competição. Mirandinha abriu o marcador para o time sinopense, Everton marcou para o Ceilândia e Mosquito fez o gol da vitória do time sinopense.

O Galo do Norte entrou em campo pressionado porque, se perdesse, estaria eliminado. Logo nos primeiros minutos, Gilmar, em velocidade cruzou para Tiago que cabeceou para o gol, mas o goleiro pegou sem problemas - foi a primeira chance de gol do Sinop. Depois, João Paulo, tentou cruzamento pela direita, mas a bola explodiu na zaga. Cajano abriu pela direita, fez o drible, puxou pela esquerda tocou para Tiago, mas a defesa do time do Distrito Federal cortou.

Em cobrança de escanteio, Gilmar, pelo setor esquerda, levantou para área, Tayron, pegou mal e o goleiro do Ceilândia pegou. Aos 35 minutos o árbitro parou a partida por falta de iluminação no Gigantão. Houve mais de 10 minutos de paralisação.

O problema foi resolvido e Sinop logo assustou. Jefferson chutou de longe, o goleiro escorregou, mas ainda conseguiu dar um tapa na bola salvando o gol. Tiago, do Ceilândia, saiu da marcação, cruzou na área, mas a zaga do Sinop chegou para tirar o perigo. Fim de primeiro tempo. 0 a 0

Na etapa complementar, os técnicos do Sinop e Ceilândia não mexeram nas equipes. Mas aos 6 minutos, o treinador do Galo, Celso Teixeira, foi expulso, por reclamação. Aos 13 minutos, o Ceilândia mudou: saiu Daniel e entrou Amoroso. Cajano levantou para boca do gol, mas o goleiro do Ceilândia, sem dificuldades, fez a defesa. Aos 15 minutos, o time do DF começou pressionar mais dando trabalho para a defesa sinopense.

O Sinop continuou jogando bem. Juazeiro partiu pela direita, cruzou para Everton, que driblou e devolveu para Juazeiro que mandou para o gol, mas o goleiro defendeu. E quem não faz, leva. Aos 27 minutos, Mirandinha abriu o marcador para o Ceilândia. Lucas ainda tentou parar a jogada, mas o jogador do DF bateu pela direita, sem chances para o goleiro Fernando do Galo: 1 a 0 Ceilândia. O resultado era muito ruim e deixaria o Sinop fora. Mas a alegria da equipe adversária durou pouco. Everton, aos 32 minutos, fez a finta, bateu firme, a bola fez um pequeno desvio e parou no fundo do gol do Ceilândia: 1 a 1.



O Sinop cresceu ainda mais nos instantes finais. Juazeiro tocou para Mosquito que meteu uma bomba cruzada, no canto baixo direito do Ceilândia e marcou bonito gol: 2 a1 Sinop.

Fim de jogo e, de virada, o Sinop avanças para a segunda fase da competição nacional. Seu adversário ainda será anunciado.

Por Só Notícias/David Murba (foto: Julio Tabile)