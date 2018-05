/ / Sinop joga melhor mas perde para o Novo de Mato Grosso Sul pela Série D

O Sinop acaba de perder por 2 a 1 para o Novo de Mato Gross do Sul, em partida realizada no estádio Morenão, em Campo Grande (MS), válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Com o resultado o Galo do Norte se manteve na vice-liderança com 7 pontos, mesma quantidade do Novo, que ocupa a terceira posição pelo saldo de gols.

Na próxima rodada o Sinop encara o Ceilândia, no domingo, às 17h, no estádio Gigane do Norte. O Novo joga na mesma data e horário contra o Aperecidense no Anibal Toledo, em Aparecida de Goiania (GO).

O Sinop começou a partida jogando bem fechado dificultando para a equipe do Novo, que não encontrava espaço para criar as jogadas. Ao 9 minutos, João Lucas cobrou escanteio, mas houve o corte e na sobra o juiz pegou irregularidade do time de Mato Grosso do Sul e a bola ficou com o Sinop.

O Galo chegou com perigo pela esquerda, Gilmar lançou na área para Cajano, mas a bola foi muito forte e acabou saindo. O Sinop teve nova oportunidade com Cajano que fez jogada rápida, tocou para Pity que bateu forte, mas o goleiro Felipe fez uma bela defesa salvando o Novo.

O Novo teve pouco posse de bola e sem jogadas que levasse grande perigo ao gol do Sinop.

No segundo tempo o Sinop teve maior posse de bola, chegava com facilidade na área do Novo, mas não conseguia concluir as jogadas. Já o time de Mato Grosso do Sul chegou pela primeira vez ao gol do Sinop aos 14 minutos, mas a bola foi afastada pela zaga

Aos 16, Duda arrematou para o Galo, tentou surpreender o goleiro e a bola passou muito perto do gol. Os donos da casa estavam apagados na partida e o Sinop aproveitava para trocar passes, chegou várias vezes com perigo, na maioria delas com Cajano, mas esbarrava no goleiro Felipe.

Aos 26, em um bate e rebate dentro da área, João Lucas chutou no canto direito do goleiro Fernando e fez Novo 1 a 0.

A resposta do Sinop veio aos 33. Em um ataque do Galo o goleiro Felipe fez uma grande defesa, mas espalmou a bola que ficou viva no jogo e Cajano aproveitou o rebote e deixou tudo igual 1 a 1.

Aos 42, foi a vez do goleiro Fernando lamentar, ele fez uma grande defesa, mas acabou soltando a bola, a zaga do Sinop deu bobeira e no rebote Caio Mendes mandou para o fundo da rede. Novo 2 a 1 Sinop.

O jogo foi até os 49, mas o Galo não conseguiu se recuperar e amargou a segunda derrota seguida.

Tabela de Clasificação

Aparecidense 8

Sinop 7

Novo 7

Ceilândia 5

Por Redação Só Notícias (foto: Julio Tábile)