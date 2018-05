/ / Sinop define logística de viagem à Goiás e tem jogador regularizado

A comissão técnica do Galo do Norte definiu a logística para enfrentar a Associação Aparecidense no estádio Anibal de Toledo, em Aparecida de Goiânia, sexta-feira (04), às 19h30, horário de Brasília.





O grupo treinará hoje às 15h30 no Gigantão e às 19h30 embarca de ônibus até Várzea Grande. Quinta às 5h40 acontece o embarque no aeroporto Marechal Rondon. A delegação fará conexão em Guarulhos-SP, para chegar até Goiânia, com previsão de aterrissar às 11h25 no aeroporto local. De lá segue de ônibus até a cidade sede do jogo.





O retorno para Sinop acontece no sábado pela manhã, com previsão de chegada no inicio da noite a capital do Nortão.





Os jogadores do Galo do Norte se reapresentaram na manhã de segunda-feira 30/04, para trabalhos na academia. À tarde o grupo teve recuperação.





Na terça-feira, feriado de 1º de maio, pela manhã também teve recuperação e à tarde, às 16h30 aconteceu treino técnico/tático no Estádio.





O nome do atleta Tiago Etges já foi publicado no BID e ele fica a disposição do treinador Paulo Foiani. O outro reforço, Luis Henrique ainda não está regularizado.





Sinop é o líder da chave A11 com 4 pontos, os mesmos que a Aparecidense, porém o Galo tem um gol de saldo em relação ao adversário. Ceilândia-DF e Novo-MS, que se enfrentam domingo em Campo Grande, tem um ponto cada.





Após esta rodada que encerra o primeiro turno os jogos serão inversos, com os mesmos duelos de volta.





Sinop receberá a Aparecidense no Gigantão, dia 13 de maio, domingo às 18h (horário de MT).

Por Julio Tabile/Assessoria