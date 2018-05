/ / Seu Betinho é eleito mais uma vez como presidente do Sindicato Rural de Guarantã do Norte

No último sábado (05/05) aconteceu a eleição do Sindicato Rural de Guarantã do Norte/MT, onde os associados compareceram para votarem. Apenas uma chapa estava concorrendo encabeçada, pelo Senhor Alberto Cesário “O Seu Betinho”, que é um dos fundadores do sindicato no Município.





Seu Betinho foi mais uma vez conduzido ao cargo para o triênio de 2018 a 2021, com uma aprovação de 99% da aceitação dos associados que compareceram para votarem, a votação aconteceu na sede do Sindicato Rural Patronal. Após concluída a eleição, a comissão eleitoral deu posse a diretoria eleita que estará conduzindo o Sindicato Rural por mais um triênio.





Uma das bandeiras do novo presidente sempre foi e será a regularização fundiária, que é uma problemática não só no município e sim em toda a região. “Minhas gestões sempre foram focadas na regularização fundiária, já que estamos avançando bastante, onde já tivemos muito sucesso nestes últimos anos”, disse seu Betinho, ele ainda acrescentou que, a parceria do sindicato e o Comitê Pró Regularização Fundiária, sempre deu certo e que, se tudo correr bem em três anos a região poderá estar regularizada.





O ex presidente que deixou o cargo Dr. David Fernandes, disse que, se pudesse ter se dedicado em tempo integral a entidade, até que poderá ter feito mais pelo órgão e seu mandato juntamente com a sua diretoria irá ficar marcado, já que muito fez, como aumento sociais, alavancando mais parcerias e também em termos de infraestruturas, como reforma do prédio onde funciona o sindicato e que conseguiu uma área bem localizada e uma estrutura quase pronta além de recursos financeiros, quase garantido através da Famato para conclusão da nova sede.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias