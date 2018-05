/ / SENAR-MT e Sindicatos Rurais ofertam programas sociais que levam cidadania ao homem do campo

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT) realiza em média 5 mil ações educacionais por ano e mais de 70% são voltadas para a formação profissional rural. Mas a instituição, em parceria com os Sindicatos Rurais, também leva programas sociais como o Mutirão Rural, Equoterapia, Cine Senar, Inclusão Digital e outros. Conheça um pouco mais dos projetos mais solicitados pelos Sindicatos Rurais junto ao SENAR-MT.

Equoterapia - É um programa que tem como objetivo apoiar financeiramente, instituições consolidadas que executam atendimentos gratuitos de equoterapia para a população carente. Criado em 2011 já atendeu mais de cinco mil participantes. O SENAR-MT é parceiro de mais de 20 instituições espalhadas por mais de 15 municípios mato-grossense. O SENAR contribui financeiramente com o valor total de R$ 36.000, que é dividido em 12 pagamentos, conforme análise da execução mensal do programa. Fornece um kit de equoterapia para novos parceiros composto de três mantas para equoterapia, três selas australiana, três mantas de brim, seis capacetes hípicos e uma placa adesivada do Programa Equoterapia e ainda a capacitação para os parceiros. A Equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais

Mutirão Rural – Tem o objetivo de promover ações em parceria com diversas entidades públicas e privadas, visando oportunizar o exercício da cidadania às pessoas residentes nas comunidades rurais e o acesso a serviços nas áreas de saúde, educação, emissão de documentos pessoais, lazer, dentre outros. O Mutirão Rural foi criado em 1996 e é um dos programas mais antigos do SENAR-MT.

Inclusão digital rural – É um treinamento com carga horaria de 20 horas que tem como objetivo levar conhecimento e conceitos da informática básica e uso da internet.

Cine Senar – Tem como objetivo resgatar a cultura popular e também utilizar o cinema na transmissão de documentos históricos e na divulgação da instituição SENAR-MT. Iniciado em 2014, o programa já teve mais 70 mil telespectadores.

Para saber mais sobre os projetos sociais ofertados pelo SENAR-MT acesse o www.senarmt.org.br

