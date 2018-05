/ / Sema apreende dois homens com barco, arma e peixes e aplica mais de R$ 12 mil em multa no Nortão

Agentes da Secretaria estadual de Meio Ambiente (Sema) em operação conjunta com o Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (Bpmpa) e policiais da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA) apreenderam, ontem à noite, duas pessoas acusadas de crime ambiental, no rio Teles Pires, na região da Usina Hidrelétrica de Colíder (175 quilômetros de Sinop). Eles foram multados em R$ 12,6 mil e encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Nova Canãa do Norte. Não foi informado se já foram liberados.

De acordo com o registro da Sema, com eles foram apreendidos um motor de popa, um barco de alumínio, espingarda calibre 32 com 5 cartuchos, 14 redes de pesca, vários petrechos de pesca proibidos (espinhel, anzol de galho) e 131,1 kg de pescado fora da mediada.

Na semana passada, a Sema também apreendeu 107,2 kg de pescado e duas pessoas foram conduzidas à delegacia em Sinop. O diretor regional da secretaria estadual de Meio Ambiente, Sandro Depine confirmou, que foi aplicada multa de R$ 11,9 mil na operação conjunta entre a Sema, Polícia Militar Ambiental e PM. “Os dois conduzidos estavam com pescado fora de medida, cota além do permitido e sem carteira de pescador. Eles Já foram liberados e vão responder por crime ambiental”, disse anteriormente.

A operação ocorreu no rio Teles Pires, nas proximidades de onde está sendo construída a barragem da usina hidrelétrica (cerca de 80 km de Sinop). Foram apreendidos cinco barcos com motores de popa, diversas varas de pesca com molinetes, caixa com apetrechos de pesca, caixa térmica, além do pescado que foi doado ao Lar dos Vicentinos.

Por Só Notícias/Cleber Romero (fotos: assessoria)