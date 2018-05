/ / Sema aplica mais de R$ 11 mil em multa durante operação contra pesca predatória

O diretor regional da secretaria estadual de Meio Ambiente, Sandro Depine confirmou, que foi aplicada multa de R$ 11,9 mil na operação conjunta entre a Sema, Polícia Militar Ambiental e PM, que ocorreu ontem, e apreendeu 107,2 kg de pescado. Conforme Só Notícias já antecipou, duas pessoas foram encaminhadas à delegacia de Polícia Civil. “Os dois conduzidos estavam com pescado fora de medida, cota além do permitido e sem carteira de pescador. Eles Já foram liberados e vão responder por crime ambiental”, disse.

A operação ocorreu no rio Teles Pires, nas proximidades de onde está sendo construída a barragem da usina hidrelétrica (cerca de 80 km de Sinop). Foram apreendidos cinco barcos com motores de popa, diversas varas de pesca com molinetes, caixa com apetrechos de pesca, caixa térmica, além do pescado que foi doado ao Lar dos Vicentinos.

Anteriormente, Depine explicou que houve várias denúncias de pesca predatória na região. “Durante os últimos dias recebemos vídeos, ligações, denúncia de pescadores pegando peixes fora da medida e em grande quantidade, a gente se direcionou até essa região e fez a operação. Como os peixes estavam bons para consumo uma viatura veio para a cidade e fez a doação deste pescado".

