/ / Selecionado de Guarantã do Norte vence amistoso no dia do Trabalhador

No dia primeiro de Maio data em que se comemora o dia do trabalhador, foi realizado um jogo de futebol, entre o selecionado de Guarantã do Norte/MT e a seleção de Terra Nova do Norte/MT. O jogo aconteceu no Estádio Macedão.





O responsável de montar a seleção do município de Guarantã do Norte, foi o esportista Leomar, que fez o convite a vários jogadores do município e com isso contou uma boa equipe. A seleção de Guarantã do Norte venceu por 04 X 01 a equipe visitante.





O amistoso teve como finalidade, a integração esportiva entre os municípios. Segundo o técnico Leomar, em uma dada a ser confirmada o Selecionado de Guarantã do Norte, estará indo até a cidade de Terra Nova do Norte, pagar o amistoso.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias