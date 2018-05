/ / Seis partidos encaminham formação de coligação e devem apoiar Medeiros à reeleição no Senado

Lideranças políticas do Podemos, Pros, PMN, PRP, Avante e PSDC se reuniram, esta tarde, para avançar nas negociações e formar uma aliança para as eleições de outubro. Com mais de 90 pré-candidatos, a frente partidária vai formar uma coligação na proporcional para deputado estadual e federal. Na majoritária, o grupo pretende ser reunir com todos os pré-candidatos ao governo do Estado antes de anunciar o apoio. Já para o Senado, os partidos sinalizam apoio à reeleição do senador José Medeiros (Podemos).

Além de José Medeiros, o vereador Juca do Guaraná Filho (Avante) pode ser a outra opção para o Senado Federal. Com duas vagas de senador neste pleito, os seis partidos cogitam lançar dois nomes. “Nossa intenção é ouvir todos os pré-candidatos ao governo para depois definirmos o nosso apoio. O primeiro pré-candidato que devemos conversar é o ex-prefeito Otaviano Pivetta (PDT)”, informou Benedito Lucas, secretário-geral do Podemos.

Para o presidente do PRP de Mato Grosso, vereador Lilo Pinheiro, juntos os seis partidos terão condições de eleger pelo menos um federal e até três deputados estaduais. “Estamos conscientes de que juntos somos mais fortes e temos condições de eleger representantes para Câmara dos Deputados e para Assembleia Legislativa”.

Os dirigentes dos seis partidos estão se reunindo semanalmente para discutir a aliança e propostas que serão sugeridas aos candidatos ao governo, informa a assessoria.

Por Só Notícias (foto: Só Notícias/arquivo)