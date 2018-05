/ / 'Sai de Baixo': Miguel Falabella mostra início de gravações de filme

DA QUEM

E eles estão de volta! Começaram nesta terça-feira (29) as gravações de Sai de Baixo, o filme baseado no sitcom exibido entre 1996 e 2002 na Globo.





Miguel Fallabella, eterno Caco Antibes e responsável pelo roteiro do longa, compartilhou as primeiras fotos do set ao lado dos colegas de elenco Rafael Canedo, o Caquinho; Tom Cavalvante, o Ribamar; Marisa Orth, a Magda; e Katiuscia Canoro, que vai estrear na turma como Sunday.



O filme trará ainda Cacau Protásio no papel da empregada da família, no lugar de Claudia Jimenez, que desistiu de participar da produção. Luiz Gustavo, o Vavá, também não estará no longa devido a motivos de saúde, mas Aracy Balabanian, a Cassandra, está confirmada.





"Começamos hoje as filmagens de Sai de Baixo. Uma alegria reencontrar essas personagens", afirmou Miguel ao mostrar um registro do set ao lado de Marisa.



Criado por Daniel Filho e Luis Gustavo, o Sai de Baixo girava em torno de uma família dos Jardins, bairro abastado de São Paulo, que após falir vai morar na casa de um tio, Vavá, no Largo do Arouche, zona mais popular da cidade.





Depois do fim na TV aberta, o programa voltou em 2013, em comemoração aos 3 anos do Canal Vivia. Quatro episódios foram gravados e exibidos também na Globo, com participação de Tony Ramos, entre outros.





Reprodução Instagram Marisa Orth e Miguela Falabella