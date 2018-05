/ / Rodrigo Caio admite sair em breve do São Paulo; 'Está chegando a hora'

O zagueiro Rodrigo Caio afirmou que está cada vez mais perto de sair do São Paulo. Embora tenha assegurado que não há qualquer proposta concreta pela sua venda, o jogador não descarta deixar o clube na próxima janela de transferências para o futebol europeu.

"Não tem nada concreto. Mas cada vez mais está chegando a hora de sair (do São Paulo), de procurar novos ares, isso é nítido", afirmou o zagueiro, em participação no programa Bola da Vez, da ESPN Brasil, que será transmitido nesta terça-feira (8).

Foto: Mauro Horita/Estadão Conteúdo



A saída de Rodrigo Caio do São Paulo já foi dada como certa em diferentes momentos nas últimas temporadas. Há três anos, chegou a ter sua transferência para o Valencia anunciada, mas problemas na negociação fizeram as partes recuarem de última hora.

Real Sociedad, Lazio, Hamburgo, Zenit, Ajax, Roma e Napoli são outras equipes que já demonstraram interesse pelo jogador de 24 anos, que tem contrato com o São Paulo até 2021 e multa rescisória de 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 76 milhões).

Campeão olímpico em 2016 pela seleção brasileira, Rodrigo Caio vive a expectativa de ser convocado por Tite para a Copa do Mundo, mas também enfrenta a concorrência de nomes como Pedro Geromel, Jemerson e Gil pela vaga de último zagueiro da equipe — Miranda, Thiago Silva e Marquinhos são nomes dados como certos na equipe que vai para a Rússia.

Rodrigo Caio não atua desde 22 de abril, quando sofreu entorse no pé esquerdo no empate em 0 a 0 com o Ceará, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.