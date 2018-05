/ / Recém-nascido com sopro no coração que aguardava vaga em UTI em MT é transferido de avião

O recém-nascido João Gabriel Tauffer Silva, de 26 dias de vida, foi transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal com cardiologia da Santa Casa de Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, nesta segunda-feira (7).

O bebê sofre de uma cardiopatia grave, conhecida como sopro no coração, e aguardava por uma vaga em UTI desde sexta-feira (4), quando foi internado no Hospital Regional de Água Boa, a 736 km de Cuiabá.



No domingo (6), a Justiça determinou que o governo providenciasse uma vaga para o menino dentro de 24 horas. Segundo os médicos, João precisa passar por uma cirurgia cardiovascular com urgência.



De acordo com a Defensoria Pública, que ajuizou a ação, João deve passar por nova avaliação médica. A suspeita, no entanto, é de que a cirurgia que o recém-nascido precisa é feita em Ribeirão Preto (SP).

"Angústia"

João nasceu com pouco mais de 3 kg e 47 centímetros. Segundo a mãe, assim que nasceu, a pediatra percebeu um leve sopro no coração, mas afirmou que aquilo sumiria dentro de 15 dias, o que não ocorreu. Segundo a mãe, Cândida Tauffer, a cardiopatia se agravou.

Como o hospital de Água Boa não tem recursos, a Defensoria Pública ingressou com uma ação judicial para garantir a vaga para o bebê e conseguiu uma decisão favorável no domingo (6).

De acordo com o governo, há 197 leitos de UTIs pediátrica e neonatal em todo o estado. Porém, para atender a demanda, seria necessária a criação de pelo menos mais 168 leitos.

Por G1 MT