/ / Quase 270 mil eleitores de MT estão com títulos cancelados ou suspensos pelo TRE

Quase 270 mil eleitores mato-grossenses estão com o título cancelado ou suspenso e não poderão votar nas eleições de outubro. A Justiça Eleitoral contabiliza número superior a 2,3 milhões de eleitores no Estado. O cidadão que estiver com a inscrição eleitoral nessas condições só poderá regularizar a situação a partir de 5 de novembro deste ano, quando o cadastro nacional de eleitores será reaberto.

O número de eleitores com o título cancelado é de 246,1 mil, enquanto o total de suspensos chega a 23,5 mil. O cancelamento pode ocorrer por diversos motivos, entre eles: ausências às urnas por três eleições consecutivos (cada turno conta) e não ter atendido à convocação da revisão do eleitorado. Já a suspensão ocorre por decisão judicial ou no caso de eleitor conscrito – que está no serviço militar obrigatório.

Dos municípios de Mato Grosso, Cuiabá é o que registra o maior número de eleitores que não poderão votar nas eleições deste ano. Dos 439,9 mil eleitores da Capital, 37,7 mil estão com o título cancelado e 4,2 mil suspensos. Já em Várzea Grande, os números de títulos cancelados ou suspensos são, respectivamente, 16,5 mil e 2,7 mil.

Em ano de eleição, o cadastro nacional de eleitores fica fechado de 10 de maio a 4 de novembro e nesse período, não é possível fazer o alistamento (1º via do título), transferência de domicílio eleitoral, revisão e biometria.

Internet Já a segunda via do título pode ser solicitada até 10 dias antes do pleito e a qualquer tempo, o eleitor pode requerer as certidões de quitação eleitoral ou circunstanciada. A certidão de quitação pode ser obtida pela, desde que o eleitor esteja regular com a Justiça Eleitoral.

O eleitor que precisa pagar multa eleitoral poderá requer, a qualquer tempo, no cartório eleitoral onde está inscrito, a guia para pagamento. O comprovante do pagamento deve ser apresentado à Justiça Eleitoral para que a baixa seja efetuada.

Votação 2018

Nas Eleições Gerais deste ano, os eleitores elegerão o presidente e o vice-presidente da República, 27 governadores e vice-governadores de Estado e do Distrito Federal, dois terços do Senado Federal (dois senadores por Estado), deputados federais e deputados estaduais e distritais. O primeiro turno ocorrerá em 7 de outubro, e o segundo turno, se houver, no dia 28 do mesmo mês. (Com Assessoria)

Por Assessoria