/ / Quais os horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo da Rússia

A Copa do Mundo de 2018 começará no dia 14 de junho, quinta-feira, às 12h (horário de Brasília), com o jogo entre Rússia (país-sede) e Arábia Saudita, o único do dia.

A Seleção Brasileira entrará em campo pela primeira vez três dias depois, no dia 17 de junho (domingo), às 15h, em Rostov, diante da Suíça. A equipe do técnico Tite voltará a jogar depois só na sexta-feira, dia 22 de junho, às 9h, em São Petersburgo, contra a Costa Rica. Depois, encerra sua participação na primeira fase contra a seleção da Sérvia no dia 27 de junho (quarta-feira), às 15h, em Moscou.



Se passar como primeira colocada do Grupo E, a Seleção Brasileira jogará no dia 2 de julho (segunda-feira), às 11h, em Samara, pelas oitavas de final, contra o 2º colocado do Grupo F, que tem Alemanha, México, Coreia do Sul e Suécia. Avançando, o Brasil jogará no dia 6 de julho, sexta-feira, às 15h, em Kazan, pelas quartas de final. Se passar, disputará a semifinal no dia 10 de julho, terça-feira, às 15h, em São Petersburgo. Já a final será no dia 15 de julho, domingo, às 12h, em Moscou.

Caso a seleção brasileira passe como 2ª colocada do Grupo E, jogará nas oitavas de final contra o 1º colocado do Grupo F (talvez a Alemanha), no dia 3 de julho, terça-feira, às 11h, em São Peterburgo. Depois, nas quartas de final, jogaria no dia 7 de julho (sábado), às 11h, em Samara. Avançando, na semifinal, jogaria no dia 11 de julho, quarta-feira, às 15h, em Moscou.

Horários (de Brasília) dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2018:

Primeira fase17 de junho (domingo) - BRASIL x SUÍÇA - 15h

22 de junho (sexta-feira) - BRASIL x COSTA RICA - 9h

27 de junho (quarta-feira) - BRASIL x SÉRVIA - 15h

Se o Brasil passar como 1º colocado do Grupo E2 de julho (segunda-feira) - OITAVAS DE FINAL - 11h

6 de julho (sexta-feira) - QUARTAS DE FINAL - 15h

10 de julho (terça-feira) - SEMIFINAL - 15h

15 de julho (domingo) - FINAL - 12h

Se o Brasil passar como 2º colocado do Grupo E3 de julho (terça-feira) - OITAVAS DE FINAL - 11h

7 de julho (sábado) - QUARTAS DE FINAL - 11h

11 de julho (quarta-feira) - SEMIFINAL - 15h

15 de julho (domingo) - FINAL - 12h

Se perder na semifinal, jogará a disputa do 3º lugar no dia 14 de julho, sábado, às 11h.