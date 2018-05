/ / Protestos dos caminhoneiros ganha força em Guarantã do Norte

Em Guarantã do Norte, os proprietários de veículos, preocupado com a possível falta de combustível iniciaram a procura pelo produto nos postos, formando assim longas filas. Em alguns postos o produto só ira durar por mais alguns dias. As revendas de gás de cozinha é outro produto em que a população já está prevendo a falta, já se fala na falta de alimentos nos supermercados.