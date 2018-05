/ / Pró-família beneficia mais de 1,3 mil famílias vulneráveis na região Norte do Estado

O programa Pró-família já alcançou 139 municípios no estado de Mato Grosso. Na Região Norte, 17 municípios que são atendidos pela Caravana da Transformação aderiram ao programa Pró-família. O programa foi criado pelo Governo do Estado em 2017, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT).

Somente na Região Norte, atualmente, 1.388 famílias em situação de vulnerabilidade social estão incluídas na maior rede de proteção social implantada no Estado. A rede é formada por 246 assistentes sociais e agentes comunitários de saúde, que realizam o monitoramento efetivo das famílias, para que tenham condições de superar as dificuldades.

O repasse mensal do Governo para os municípios é de R$ 166.600,00, valor que fomenta o comércio local e movimenta a economia. “O cartão Pró-família dá um crédito de R$ 100 por família, por mês, para auxiliar na alimentação. Esse valor só pode ser gasto nos mercados credenciados. Então, o repasse ajuda as famílias e também o comércio local. É um ganho duplo para os municípios”, destacou a titular da Setas, Monica Camolezi.

O governador Pedro Taques enfatiza que o Pró-família tem papel fundamental na superação da pobreza em Mato Grosso, sendo a estratégia principal do Governo do Estado para este fim. “Este programa vai fazer o acompanhamento das crianças, dos membros das famílias para que possam encontrar uma colocação no mercado de trabalho. A importância deste programa é tanta, que o Estado já melhorou os seus indicadores. Hoje são mais de 22 mil famílias e quase 100 mil pessoas envolvidas e assistidas pelo Pró-Família”, afirmou o governador Pedro Taques.

Municípios beneficiados

O Pró-Família, já atende toda região de Sinop e Diamantino. O Governo do Estado já entregou, em Sinop, 330 cartões. No total, já são 22 mil famílias beneficiadas pelo Pró-Família. Nesta região são estes: Claudia -53 famílias; Feliz Natal - 84 famílias; Santa Carmem - 29 famílias; Ipiranga do Norte-38 famílias; Itanhangá- 46 famílias; Lucas do Rio Verde - 199 famílias; Nova Maringá- 40 famílias; Nova Mutum - 104 famílias; Nova Ubiratã - 38 famílias; São José do Rio Claro- 115 famílias; Santa Rita do Trivelato - 15 famílias; Tapurah - 70 famílias; Vera - 31 famílias; Diamantino - 115 famílias; Tabaporã - 36 famílias e União do Sul - 39 famílias.

14ª Caravana

A Caravana de Sinop vai até o dia 02 de junho. As consultas e exames serão realizados até o próximo dia 27. As cirurgias agendadas terão início no dia 23 de maio e seguem até o último dia do evento. Já os serviços de cidadania serão ofertados nos dias 24, 25 e 26 de maio. Com esta edição, o maior programa de saúde e cidadania do Estado alcança os 141 municípios mato-grossenses.

Além de Sinop, serão atendidos pacientes de Sorriso, Cláudia, Feliz Natal, Santa Carmem, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Lucas do Rio Verde, Nova Maringá, Nova Mutum, Nova Ubiratã, São José do Rio Claro, Santa Rita do Trivelato, Tapurah, Vera, Diamantino, Tabaporã, União do Sul, Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte, Colíder, Guarantã do Norte, Marcelãndia, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Apiacás.