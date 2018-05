/ / PRF faz escolta de dois caminhões com 94 mil litros de combustíveis para Sorriso

A Polícia Rodoviária Federal vem realizando escoltas de veículos com cargas fundamentais para manutenção dos serviços essenciais em Mato Grosso. Agora há pouco, os policiais rodoviários federais começaram a fazer escolta de dois caminhões com combustível com destino a Sorriso. São 94.100 mil litros que servirão para abastecer veículos de emergência das forças de segurança e que fazem serviços públicos essenciais.

Hoje de manhã, 10 caminhões-tanque foram escoltados pela PRF até Rondonópolis, carregados com gasolina e etanol que chegaram a alguns postos da cidade onde são abastecidos veículos dos serviços públicos essenciais. Pela quantidade de combustível transportado, a população também será atendida. Em Sorriso, cerca de 95% dos postos estão sem combustíveis desde sábado, assim como em Sinop onde poucos ainda comercializam apenas óleo diesel.

Neste sábado de madrugada, foi levada uma carga de 44 mil litros de combustível para aviação até o aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, para evitar que os voos fossem prejudicados durante a manifestação dos caminhoneiros, que mantém bloqueios impedindo a passagem de caminhões. Outros dois caminhões-tanque foram escoltados até o terminal, ontem à tarde. No total, a PRF escoltou cerca de 350 mil litros de combustível para aviação até o aeroporto desde a última quarta.

Na região de Diamantino, 11 carretas que transportavam ração para animais também tiveram o apoio da PRF para que chegassem aos seus destinos, evitando a morte de animais nos criadouros. Corredores para a circulação de cargas sensíveis, transporte de animais, gêneros alimentícios, equipamentos essenciais, combustíveis estão sendo mantidos pela PRF, além de prestação de apoio aos manifestantes durante as desmobilizações no intuito de garantir a segurança de todos os usuários das rodovias federais.

Por Redação Só Notícias (foto: assessoria)