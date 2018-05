/ / Prefeito de Guarantã do Norte concorre ao Prêmio SEBRAE prefeito empreendedor em duas categorias

O prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves está concorrendo ao Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor edição 2018 em duas categorias, “Pequenos Negócios no Campo” e “Empreendedorismo nas Escolas”.





O Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor será concedido a prefeitos municipais de todo o Brasil e administradores regionais do Distrito Federal (DF) e de Fernando de Noronha (PE) que tenham implementado projetos com resultados mensuráveis e comprovados de estímulo à formalização, ao desenvolvimento e à competitividade dos pequenos negócios, com base na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, contribuindo de forma efetiva para o crescimento econômico, ambiental e social do município.





Os projetos têm como foco, pequenos negócios formais ou em processo de formalização, individuais ou organizados em consórcios e associações, podendo ser de qualquer setor e localizados em áreas urbanas e rurais.





Os projetos que concorrem ao Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor – PSPE devem ter os Pequenos Negócios como seu público alvo e foco das ações municipais.





Pequenos Negócios no Campo

Essa categoria premia projetos com foco na melhoria do atendimento e apoio da prefeitura para o desenvolvimento dos pequenos negócios rurais no município. Nesse quesito o município de Guarantã do Norte apresentou 14 ações: 1) Distribuição de patrulhas agrícolas às associações de pequenos produtores rurais; 2) Distribuição de resfriadores de Leite a pequenos produtores rurais; 3) Implantou o SIM: o Serviço de Inspeção Municipal; 4) Implantou o Selo de Origem está em fase de inicial criado recentemente pela Lei Municipal nº 1701/2018. 5) Em parceria com o estado implantou o Programa Pro-Leite; 6) Revitalização da Feira do Produtor; 7) Participação assídua no PENAI (Programa Nacional de Alimentação Escolar); 8) APROMEL, Investimentos em equipamentos, qualificação dos apicultores e construção da casa do mel; 9) Instalou a mini fábrica de farinha de mandioca; 10) Aprimorou a Feira do Peixe; 11) Contratou Técnicos agrícolas para as Escolas do Campo; 12) Implantação de uma “URT” (Unidade de Referencia Tecnológica) e “UE” (Unidade Experimental) do capim Mavuno no município; 13) Destinação de equipamentos agrícolas para Feirantes; 14) Projeto de Implantação de poços artesianos em comunidades rurais.





Empreendedorismo nas escolas

Esta categoria premia projetos que promovam a divulgação e implementação da educação empreendedora nas instituições de ensino municipais, a exemplo do PNEE – Programa Nacional de Educação Empreendedora (iniciativa do SEBRAE) ou outras políticas. Nessa categoria o município apresenta as seguintes ações: 1) Implantação do Projeto Sorriso do Futuro; 2) Implantação do Projeto Visão do Futuro; 3) Reativação da Banda municipal, 4) Implantação do Projeto Escola Secura em parceria com A Polícia Militar; 5)Implantação do Projeto PROFESP em Parceria com a Força Aérea Campo de Provas Brigadeiro Veloso; 6) Implantação do Projeto Meu Bairro que atende 250 crianças em atividades esportivas; 7) Implantação do Projeto Luz do Amanhã em parceria com a Polícia Militar; 8) Implantação de oficinas de música, dança, balé, artesanato e fanfarra no contraturno dos alunos; 9) Projeto de Horta nas Escolas do Campo com acompanhamento por técnicos agrícolas; 10) Em parceria com o SEBRAE implantação nas escolas municipais do Programa JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos); 11) Fortes investimentos na rede física das escolas, 12) investimentos em transporte escolar; 13) investimentos em equipamentos.





Serão premiados gestores que tenham implantado projetos com resultados comprovados de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios e à modernização da gestão pública.

Da redação