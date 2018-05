/ / Prazo para regulação de pacientes da Caravana da Transformação em Sinop é até dia 18

Os municípios beneficiados na Caravana da Transformação em Sinop já iniciaram o cadastro de regulação dos pacientes que vão passar consultas e cirurgias. Ao todo, 18 municípios participam da 14ª edição do evento que será realizada entre os dias 21 deste mês e 2 de Junho, no estacionamento do Estádio Gigante do Norte.

Em Sinop, a regulação é feita nas unidades de saúde dos bairros e também na Central de Regulação. Para fazer o cadastro, é necessário ter idade a partir de 55 anos e apresentar o RG, Cartão do SUS e comprovante de endereço.

Ao receber o comprovante, o paciente terá acesso a data e horário do agendamento da consulta. As cirurgias de catarata, pterígio e yag laser são marcadas após avaliação médica na Caravana. A expectativa da organização é que 5 mil pessoas passem pelo procedimento cirúrgico. As consultas, exames e cirurgias são realizadas de graça.

A regulação dos pacientes dos municípios de Sorriso, Cláudia, Feliz Natal, Santa Carmem, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Lucas do Rio Verde, Nova Maringá, Nova Mutum, Nova Ubiratã, São José do Rio Claro, Santa Rita do Trivelato, Tapurah, Vera, Diamantino, Tabaporã e União do Sul, está sendo realizada apenas na Central de Regulação Municipal.

As prefeituras municipais são responsáveis pelo deslocamento dos pacientes até a cidade sede e também pela entrega dos coletes que auxiliam na identificação da cidade. Eles estão separados por cor.

A equipe médica é formada por cirurgiões, anestesistas e um oftalmologista responsável pelo acompanhamento pós-operatório de 24h, sete dias e 30 dias.

