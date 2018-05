/ / Postos de pelo menos 15 Estados vão vender gasolina com desconto de até 40%

Postos de gasolina de pelo menos 40 municípios de 15 Estados e do Distrito Federal venderão 100 mil litros do combustível com 40% de desconto nesta quinta-feira, 24, exatamente a alíquota de impostos que compõe o valor final do produto. Em alguns estabelecimentos, o preço do litro da gasolina já ultrapassou a barreira dos R$ 5.

Nesta quinta-feira, os postos não vão repassar o custo tributário aos consumidores. A iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que ocorre anualmente, coincidiu com os protestos dos caminhoneiros realizados, nesta semana, contra o aumento do preço do diesel.

Motoristas que abastecem o carro semanalmente também criticam a alta carga tributária. "É um absurdo. Trabalho no centro e para vir de carro o gasto com gasolina fica em torno de R$ 600 porque moro na zona leste", criticou Emerson Ribeiro.

Nos postos do Distrito Federal (DF), cada motorista poderá abastecer até 20 litros de gasolina e o pagamento deverá ser feito em dinheiro. Também é recomendável chegar com antecedência, já que o dia promete ser de longas filas nos estabelecimentos participantes.

"Inicialmente, a gente trabalhava apenas com postos de gasolina, mas agora também contamos com a participação de outros estabelecimentos comerciais. Nossa meta é unir dois objetivos. O primeiro é o protesto contra a alta carga tributária brasileira e o segundo é criar um dia de oportunidade de vendas aos clientes com preços mais justos", explica Lucas Pitta, coordenador nacional da CDL Jovem.

Reprodução Dia da Liberdade de Impostos é organizado pela CDL Jovem de cada município. Pelo menos 40 cidades em 15 Estados vão aderir à campanha em todo o país Ele acrescenta que não haverá sonegação dos impostos. "Queremos que os impostos sejam mais justos e também revertidos à população em saúde, transporte e segurança, por exemplo. Mas agora eles estão 'estrangulando' os empresários e impedindo o desenvolvimento comercial. A alta carga tributária provoca o fechamento de lojas. Na campanha desta quinta-feira, o comerciante banca a diferença do desconto oferecido aos clientes", acrescentou Pitta. Supermercados, drogarias, shoppings centers, padarias, restaurantes e concessionárias de veículos também vão aderir ao movimento e oferecer descontos de até 70%. A proposta é que, por um dia, os comerciantes deixem de repassar ao consumidor o porcentual que pagam em impostos.

O Dia da Liberdade de Impostos é organizado pela CDL Jovem de cada município, com apoio da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). O objetivo é chamar a atenção para a alta carga tributária no Brasil.

O ato acontecerá em estabelecimentos de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amazonas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, entre outros Estados.

Em São Paulo, somente os Shoppings de Taubaté, Itaquaquecetuba e Bragança Paulista vão participar neste ano da campanha.

"Em São Paulo e no Rio de Janeiro ainda não temos uma CDL. Até nos reunimos com alguns empresários, mas não deu tempo de fazer uma campanha mais forte e conseguir mais participantes.O objetivo é mobilizar mais estabelecimentos no ano que vem", adiantou Pitta.