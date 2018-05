/ / Porco nasce com 'dois corpos' em propriedade rural em Nova Mutum

O fato curioso ocorreu em uma propriedade rural, localizada a acerca de 15 quilômetros do centro de Nova Mutum, na última quarta-feira. De acordo com informações do proprietário Joel Souza, o animal com dois corpos e uma cabeça foi o primeiro a nascer. “Acompanhei o nascimento de todos. O primeiro que nasceu por coincidências foi esse com dois corpos, depois criou mais seis. Ele nasceu vivo, mas depois morreu. Ainda não tinha visto algo assim” disse Souza através da assessoria.

O médico veterinário Gilberto Adão Dalpasqual explicou, ao Só Notícias, que pode ter ocorrido uma alteração genética. “A porca pode ter cruzado com vários cachaços e pode ter causado uma má formação. A porca pode receber diversas coberturas de diferentes machos diferentes. O animal pode ter uma doença congênita. É muito raro e pode ocorrer em bovinos, mas é mais comum em suínos e dificilmente sobrevivem”.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: reprodução)