/ / Polícia prende ladrão e recupera R$ 144 mil levados do Bradesco

DAFFINY DELGADO

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar prendeu um assaltante acusado de roubar um banco na madrugada desta terça-feira (29) e recuperou R$ 144.226 que estavam sendo levados de uma agência do Bradesco em Cuiabá.





De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 4h, quando ladrões especializados em roubo a banco invadiram a agência, na Avenida Carmindo de Campos.





Uma equipe da PM que realizava rondas na região desconfiou de um homem, que, dentro da agência, tentava se esconder dos militares abaixando a cabeça.





Os militares solicitaram apoio de outras viaturas, que montaram um cerco na região. Consta no boletim de ocorrência que, durante a abordagem do suspeito, os policiais notaram que o restante da quadrilha estava no telhado do banco.





Lá de cima eles perceberam a abordagem do comparsa e regiram, atirando contra os militares. Em seguida, eles conseguiram fugir da polícia.





Preso, o suspeito foi identificado pelas iniciais A.C.S., de 32 anos.





Em checagem dentro do banco, foi encontrada uma mochila preta contendo todo dinheiro retirado de três cofres.





Além disso, ainda foram encontrados uma lixadeira, chaves de fenda, marreta, ponteiros, alicates, um conversor de energia e um martelete.





O assaltante e todo material apreendido foram encaminhados para a Central de Flagrantes. O caso é investigado pela Polícia Civil.