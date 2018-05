/ / Peixoto vence dois jogos e se classifica para próxima fase da Copa Centro América

Na segunda fase da Copa Centro América do Futsal Feminino na Vila Olímpica em Peixoto de Azevedo, no primeiro jogo no sábado (19-05) o time de Peixoto perdeu por 07 a 03 para o MIXTO/Feras F.C.

No segundo jogo a noite, Peixoto ganhou por 3 a 1 de Tangará da Serra e no domingo (20-05) no último jogo ganhou de goleada de Confresa por 05 a 01.

Ficando em segundo lugar nesta fase, Peixoto de Azevedo se classificou para próxima fase juntamente com o MIXTO/FERAS F.C.

A rodada na fase na Vila Olímpica de Peixoto ficou assim:

Sábado de Manhã:

Tangará da Serra 03 x 01 Confresa

Família Futsal Peixoto 03 x 07 Mixto/Feras de Cuiabá

Sábado à noite:

Mixto/Feras de Cuiabá 06 x 01 Confresa

Família Futsal Peixoto 03 x 01 Tangará da Serra

Domingo de Manhã:

Tangará da Serra 01 x 02 Mixto/Feras de Cuiabá

Família Futsal Peixoto 05 x 01 Confresa.

Por Olhar Cidade