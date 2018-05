/ / Pedro Taques nega reduzir ICMS do diesel sem contraproposta de Temer

O documento foi elaborado em razão das exigências dos caminhoneiros, de redução do ICMS em troca do desbloqueio das rodovias no país. A paralisação da categoria já ocorre há 5 dias em todo o país, contra os aumentos do preço dos combustíveis e tem causado grandes reflexos em todo o Estado, com o desabastecimento de diversos setores. A informação consta na “Carta Cuiabá”, assinada por Taques e pelos governadores de Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Rondônia e Distrito Federal. Eles se reuniram nesta sexta-feira (25), em Cuiabá, para a 20ª reunião do Fórum de Governadores do Brasil Central (BrC).