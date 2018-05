/ / Novos especialistas e mais equipamentos para hospital municipal de Guarantã

Após a saída do município do consorcio intermunicipal de Saúde de Peixoto de Azevedo a administração municipal de Guarantã realiza fortes investimentos para melhorar ainda mais o atendimento à população.

O Hospital Nossa Senhora do Rosário já recebeu um moderno aparelho de ultrassonografia, deverá receber na próxima semana equipamentos modernos para o centro cirúrgico. O hospital passará a ter três centros cirúrgicos em funcionamento para atender as demandas do município. Estão em andamento os procedimentos para que o hospital possa também adquirir em breve um arco cirúrgico propiciando mais segurança e conforto aos profissionais e pacientes.

"Destinamos uma parte do superávit das economias que fizemos ano passado para adquirir esses equipamentos que vão fazer a diferença para o atendimento a população. A saúde em nosso município avançou muito. Nosso hospital hoje é uma referencia em saúde pública gratuita e vamos nos esforçar para manter essa qualidade e melhorar no que for possível. Agradeço a todos os profissionais que diariamente se dedicam nessa missão de salvar vidas, agradeço a secretária Tatiana, agradeço ao deputado Carlos Bezerra que tem sido um grande parceiro para conseguir recursos para a saúde e agradeço a todos os parceiros que tem nos ajudado. Temos o compromisso com a população de oferecermos uma saúde de qualidade e vamos continuar trabalhando nesse sentido." Afirmou o prefeito de Guarantã do Norte Érico Stevan.