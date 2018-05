/ / Neymar, sem traumas, vai jogar os amistosos contra a Croácia e Áustria

Do R7

O sorriso de Neymar pisando na bola. Exorcizando os traumas CBF

Dribles, chutes, leves divididas.

Bateu na bola com os dois pés.

Correu em zigue-zague.

Deu arrancadas.

Tudo sob o olhar atento do médico Rodrigo Lasmar, do preparador físico da Seleção, Fábio Mahseredjian e do seu próprio preparador, Ricardo Rosa. E de seu grande amigo, companheiro do PSG, Thiago Silva, que fez questão de acompanhar o treino.

Neymar voltou a ter contato com bola em um gramado depois de três meses, graças à fratura no quinto metatarso. No campo 2 da Granja Comary, observado de longe, por mais de cem jornalistas. Enquanto cerca de cem fotógrafos e cinegrafistas registravam as cenas com a ansiedade de quem filmava o nascimento de um filho.

Além dele, Gabriel Jesus e Danilo também participaram da atividade.

Foi o primeiro passo de Tite na recuperação psicológica de Neymar. O técnico quer o seu principal jogador sem traumas na Copa do Mundo. E o treinamento de hoje já foi muito além da expectativa.

Neymar se mostrou completamente à vontade.

Nos treinos que fez na sua mansão em Mangaratiba e mesmo ontem nos primeiros treinos, trancados com a Comissão Técnica, Neymar já estava desenvolto. A cirurgia no seu quinto metatarso foi um sucesso. E os trabalhos de fortalecimento musculares também. A dúvida era o lado psicológico.

Como os jogadores rejeita psicólogos e psiquiatras, coube a Tite ter várias conversas com Neymar. Todas para incentivá-lo. Fazer com que começasse a treinar sem medo porque os exames apontavam que não havia motivo para qualquer receio. O jogador já havia confessado a Zico que precisa se livrar do medo o mais rápido possível.

Em conversa com Tite, Neymar já pediu para jogar os amistosos contra a Croácia, dia 3 de junho, em Liverpool. E também no dia 10, em Viena, contra a Áustria. Não queria voltar ao futebol em uma partida oficial, valendo três pontos, e justo na Copa do Mundo.

Pelo que mostrou hoje, não haverá qualquer problema. Além de chutar, driblar e chutar, Neymar deu piques, correu solto, ao lado de Gabriel Jesus e Danilo. Estava claro pelas fisionomia primeiro do jogador, depois do médico e dos preparadores físicos que o primeiro teste deu mais que certo.

Neymar estava sorridente, aliviado, brincava com a bola.

O resultado foi tão bem que o atacante do PSG está liberado. Vai participar dos treinos com bola, com todos os 19 jogadores que estão aqui na Granja Comary. Serão dois treinos. O primeiro, pela manhã, fechado para a imprensa. O da tarde está liberado.

É previsto que amanhã Neymar bata faltas, pênaltis.

E comece a ter uma rotina comum.

O primeiro motivo de tensão para a Copa não existe mais.

Neymar começa a domar o medo.

Tão comum em jogadores que sofrem fraturas.

O Brasil terá seu principal ídolo na Rússia.

Mais importante para Tite, nos amistosos.

O treinador fará a vontade do atacante.

E o colocará contra Croácia e Áustria.

Sem traumas...