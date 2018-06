/ / Mulher sobrevive a 19 facadas e é achada em matagal com larvas nos ferimentos

Por Valquiria Castil

Vítima foi golpeada principalmente no pescoço, nunca e rosto

Uma mulher de 33 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no município de Barra do Bugres (168 Km a médio-norte de Cuiabá) e sofreu 19 facadas nas costas, nuca, rosto e região do pescoço. Ela também sofreu tentativa de estupro. Quando foi encontrada no meio do mato estava bastante debilitada e com diversas larvas nos ferimentos. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Municipal onde ainda está internada.

A vítima foi encontrada há mais de 10 dias perto da Ponte Rio Paraguai, que dá acesso a Barra do Bugres. Uma das hipóteses investigadas pela Polícia Civil é que ela tenha sido atacada por usuários de drogas.

Vítima tem 33 anos e é usuária de drogas

Conforme apurou o Gazeta Digital , a mulher também é usuária de drogas. Além de ser esfaqueada diversas vezes, também sofreu tentativa de estupro. A Polícia acredita que o agressor pensou que a vítima estivesse morta e por isso a jogou num matagal.

Populares a encontraram em meio a mata e acionaram a Polícia Militar. Debilitada, a mulher foi encaminhada ao hospital. Segundo um membro da equipe de enfermaria, ela estava com larvas nos ferimentos e precisou tomar sangue devido à fraqueza.

“Agora ela está bem, sob efeito de calmantes por conta da abstinência do entorpecente”, afirmou o enfermeiro. Mesmo assim ela ainda não tem previsão de receber alta médica, pois sofre com derrame pleural, mais conhecido como água no pulmão.

Segundo a equipe plantonista, o caso será investigado como tentativa de homicídio pela Polícia Civil de Barra do Bugres.